Bursele de excelenta pe care Primaria Sfantu Gheorghe le acorda anual elevilor aflati in ultimul an de liceu, care au obtinut rezultate deosebite la invatatura, au fost majorate la 5.000 de lei.Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat, in cadrul sedintei ordinare din aceasta luna, majorarea burselor de la 3.000 la 5.000 de lei, iar elevii care vor sa candideze pentru una dintre cele cinci burse se pot inscrie pana in data de 4 decembrie a acestui an."Majorarea este motivata prin faptul ca ... citeste toata stirea