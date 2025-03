Buslig Kincso: "Nu mi-as fi imaginat ca, traind intr-un oras mic, ideile mele vor ajunge atat de departe"

Buslig Kincso este o prezenta activa si dedicata in comunitatea din Sfantu Gheorghe. Fie ca organizeaza evenimente, coordoneaza programul Pedibus sau lucreaza la initiative locale, Kincso pune energie si pasiune in fiecare proiect. Prin implicarea ei constanta, aduce un plus de valoare orasului si inspira oamenii din jur sa contribuie la randul lor. Despre provocari, succes si motivatie, afla mai multe in interviul urmator din campania OCV "Femei care fac diferenta".- Cine este femeia care ... citește toată știrea