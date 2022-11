Cabinetele de Ginecologie pot deveni puncte de recoltare in cel mai amplu program de screening al cancerului de col uterin

Programul de preventie, depistare si tratament al cancerului de col uterin, de care pot beneficia si femeile din judetul Covasna, a ajuns intr-o noua etapa. Acum, cabinetele medicale de obstetrica-ginecologie, cele de planificare familiala, centrele de recoltare, unitatile mobile autorizate sau ONG-urile pot deveni centre de recoltare in proiectul coordonat de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, cel mai amplu demers de acest tip din regiune.Pana in 11 noiembrie este in derulare ... citeste toata stirea