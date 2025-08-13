Editeaza

Cafeneaua de pe insula lacului din zona garii, inca in asteptare: licitatia se amana pana in toamna

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 13 August 2025, ora 07:00
Dupa ani de discutii, negocieri si amanari, insula din mijlocul lacului de la Gara din Sfantu Gheorghe va fi, in curand, pregatita sa primeasca vizitatori. Pe locul vechii cofetarii, parasita si uitata, a aparut acum o constructie noua, cu structura de lemn, acoperis inclinat, 31 de locuri la interior si o terasa cu priveliste panoramica asupra apei. Un loc care, daca ar fi deja functional, ar putea deveni una dintre cele mai cautate destinatii de relaxare din oras.

Viceprimarul Toth-Birtan ...citește toată știrea

