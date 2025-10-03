Editeaza

"Cainele este afectat de starea ta" - Luca Masar despre pasiunea pentru dresaj

Sursa: Covasnamedia.ro
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 07:00
12 citiri
Fiindca pe 4 octombrie este Ziua Mondiala a Animalelor, am stat de vorba cu Luca Masar, un tanar de 18 ani din Sfantu Gheorghe, elev la Colegiul National "Mihai Viteazul", pasionat de dresaj canin. Activ si mereu curios, cu ani de karate in spate si experienta in calarie, Luca nu se multumeste sa isi plimbe cainele: il dreseaza, il ajuta sa isi depaseasca fricile si cladeste cu ei o legatura bazata pe incredere. Despre provocarile, miturile si lectiile invatate din aceasta pasiune, ne ...citește toată știrea

