Calatorie spre Cercul Polar: covasnenii au parcurs peste 2.500 de kilometri si sase tari

Calatoria spre Cercul Polar, in care doi covasneni, sot si sotie, au pornit de sambata, 15 ianuarie din Paulesti - Satu Mare, alaturi de inca cinci participanti din tara, a adunat deja experiente demne de povestit.Cand am vorbit cu ei, marti dimineata Dragos si Anamaria erau din nou pe drum, a patra zi de cand au pornit din Romania spre Cercul Polar. Se aflau in drum spre Tallinn, capitala Estoniei, cu destinatia Finlanda. Trecusera deja prin Ungaria, Polonia, Lituania si Letonia. Peste 2.000 ... citeste toata stirea