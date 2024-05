Calendarul inscrierilor si reinscrierilor in gradinite pentru anul 2024

Anul acesta, prima perioada de depunere a dosarelor pentru inscrierea la gradinita incepe in data de 27 mai si se termina pe 14 iunie. Perioada de reinscrieri este cuprinsa intre 20-24 mai. In Covasna, Intorsura Buzaului, Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe exista si varianta de predare Step by step, iar in ultimele doua parintii pot opta si pentru alternativa educationala de tip Waldorf.Conform unui calendar publicat pe pagina isj.edu.cv.ro, copiii sunt inscrisi in prima etapa de depunere a ... citește toată știrea