Camatar din judetul Covasna prins in flagrant de politisti

Un barbat in varsta de 43 de ani din judetul Covasna a fost retinut si apoi plasat sub control judiciar, fiind cercetat pentru infractiuni de camata si santaj in forma continuata. Covasneanul ar fi dat, in repetate randuri, sume de bani catre diverse persoane, cu titlu de imprumuturi purtatoare de dobanda."Politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe desfasoara cercetari intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de camata si santaj in ... citește toată știrea