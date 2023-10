La nivelul national, in parteneriat intre Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Educatiei, se deruleaza "Campania de prevenire a faptelor de port sau folosire fara drept de obiecte periculoase in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar". Campania urmareste cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zona adiacenta a unitatilor de invatamant preuniversitar.Inspectoratul de Politie Judetean Covasna ... citeste toata stirea