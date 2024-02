Campania "Femei care fac diferenta" revine: cu cine vrei sa facem interviu?

Campania "Femei care fac diferenta" a publicatiei Observatorul de Covasna si covasnamedia.ro revine in martie cu un nou format! In aceasta editie iti vom aduce povestile a 8 femei care prin munca, eforturile, grija si dedicarea lor aduc schimbare in comunitatea noastra. Poti sa propui pe cine sa includem pana in 29 februarie!Campania va debuta vineri, 8 martie 2024. Va cuprinde, in total, 8 interviuri cu tot atatea femei care fac diferenta in judetul Covasna.De subliniat este ca publicul ... citește toată știrea