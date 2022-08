Campania pentru depistarea cancerului de col uterin se desfasoara cu succes la Covasna

Peste 100 de persoane s-au inscris pentru a lua parte la prima etapa a campaniei de screening a cancerului de col uterin organizata in orasul Covasna. Caravana, care se afla vineri, 12 august, in zona Spitalului de Cardiologie, a inceput activitatea de la ora 9:00. Dupa-amiaza, de la ora 14:00, aceasta se muta in centrul localitatii, unde sunt asteptate si alte femei care vor beneficieze de consult si analize gratuite.Coordonatorul programului la nivel judetean, dr. Finta Hajnal, a spus ... citeste toata stirea