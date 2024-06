Campanie CovasnaMedia. Cu lupa, in lumea ursilor din judetul Covasna

Datele oficiale ale autoritatilor arata ca exista un conflict tot mai pronuntat in relatia om-urs, care are efecte negative in ambele taberePrincipalul argument - "sunt prea multi ursi" - se clatina din cauza ca numaratorile sunt contestateExista solutii, insa ele nu sunt universale, ci mai degraba personalizate, in functie de zona si specificul comunitatilorVanatoarea este o masura pe care nimeni nu o exclude total, dar in niciun caz nu ar trebuie sa fie primaAcesta este un prim ... citește toată știrea