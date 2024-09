Campanie de ecologizare si la Intorsura Buzaului: Cetatenii invitati sa actioneze

Pe 21 septembrie 2024, intreaga tara se implica in Ziua de Curatenie Nationala, initiata de Let's Do It, Romania. Intorsura Buzaului participa si ea. Punctul de intalnire este in fata primariei, la ora 10:00.Locuitorii din Intorsura Buzaului sunt invitati sa participe la o campanie de ecologizare care isi propune sa contribuie la un mediu mai curat."Din fericire nu prea mai sunt zone murdare, tare. Sunt cele traditionale respectiv Predelut, zona Aviatorului, Oborul, zona pietei, camping si ... citește toată știrea