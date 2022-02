Campanie pentru ajutoarea copilului atacat de caini la Sfantu Gheorghe

Asociatia Kastel din Brasov a initiat o campanie de ajutorare a copilului in varsta de 10 ani, atacat de caini saptamana trecuta, pe strada Fermei din Sfantu Gheorghe, in timp ce se intorcea de la scoala."La numai 10 ani, Aron strabate zilnic 5 kilometri dus si 5 intors pe jos ca sa ajunga la scoala, in Sfantu Gheorghe. Acum o saptamana, pe drumul de intoarcere catre casa, a fost atacat de o haita de caini, cel mai probabil scapati din curtea unui vecin. Lipsit de aparare, fara martori care ... citeste toata stirea