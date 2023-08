In data de 1 august 2023, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara, reprezentanti ai I.J.J. Covasna - Compartimentul de Prevenire si Combatere a Faptelor Antisociale, precum si ai Agentiei Nationale Antidrog, au desfasurat activitati informative cu caracter preventiv pe raza localitatii Chiurus.Actiunea se inscrie in calendarul activitatilor derulate in cadrul Campaniilor ,,Dincolo de aparente" si ,,Apelul fals ... citeste toata stirea