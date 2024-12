Cand cifrele devin tragedii: 223 de suiciduri in judetul Covasna intre 2019 si 2024

In ultimii aproape 6 ani (2019-2024), in judetul Covasna, 223 de persoane si-au pierdut viata prin suicid. Din totalul deceselor inregistrate, peste 85% au fost barbati. Aceasta nu este doar o statistica, ci o realitate dureroasa care afecteaza profund comunitati intregi si lasa in urma suferinta, intrebari si un gol imens in viata celor ramasi.Datele oficiale furnizate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna arata o situatie alarmanta: in ultimii cinci ani, in judetul nostru, 223 de ... citește toată știrea