Cand s-ar putea muta IPJ Covasna in noul sediu

Lucrarile la noul sediu al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna sunt 90% finalizate, a spus comisarul sef Liviu Pampu Romanescu. Ar mai fi nevoie de inca aproape noua milioane de lei si lucrari interioare si detalii pentru ca investitia sa fie incheiata si data in folosinta. Speranta este ca acest lucru sa se intample pana la finele anului."Estimez ca in acest moment avem finalizat sediul in proportie de 85 - 90%. Avem alocare bugetara in acest an si sper ca procedurile pe care