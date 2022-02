Cand si unul e prea mult: cati copii din judetul Covasna au fost abandonati in 2021

Numarul bebelusilor abandonati de parinti in spitale, neglijati ori in situatia de a fi parasiti de parinti a ramas constant comparativ cu anul 2020, dar este in scadere fata de anii precedenti, arata datele autoritatilor din judetul Covasna. In 2021 s-au inregistrat 18 cazuri in care copiii au fost lasati din bratele calde ale celor care le-au dat viata pe mana statului.Un raport al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Covasna, prezentat joi in cadrul ... citeste toata stirea