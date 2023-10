Baza "Roman Vilmos" din Sfantu Gheorghe va intra in reparatii si modernizari doar dupa ce va fi functionala piscina care va fi construita in cadrul campusului universitar Sapientia, a spus primarul Antal Arpad."Avem proiectele de renovare aproape finalizate. Am decis sa nu incepem lucrarile de renovare pana cand nu se va termina constructia la Sapientia, ca sa nu ramana orasul fara bazin de inot. Am considerat ca niste interventii minore sunt suficiente sa mai tinem la un standard acceptabil ... citeste toata stirea