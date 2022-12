Cand vom sti cum se vor cheltui banii din bugetul judetului Covasna in anul 2023

Bugetul Consiliului Judetean Covasna pentru anul 2023 va fi adoptat cel tarziu la inceputul lunii februarie, a declarat, pentru Observatorul de Covasna si CovasnaMedia.ro, presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor."Dupa ce (n.red. bugetul national) apare in Monitorul Oficial, o sa avem 45 de zile sa adoptam acel buget. Deja noi aici am inceput discutiile preliminarii cu institutiile subordonate. Am purtat discutii si saptamana asta si vom mai avea si saptamana viitoare. Eu cred ca la finele lunii ... citeste toata stirea