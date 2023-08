Gradul de executie a lucrarilor la podul pentru pietoni si biciclisti de peste raul Olt, incepute in luna ianuarie a.c., a ajuns la aproximativ 50%, spun autoritatile locale. In prezent, se lucreaza la cofrarea grinzilor si la turnarea ultimilor doi stalpi de sustinere, iar daca in decembrie se va putea asfalta, lucrarile vor fi finalizate in acest an, potrivit viceprimarului Toth-Birtan Csaba.Constructia noului pod pietonal si de biciclete peste raul Olt este in plina desfasurare, iar ... citeste toata stirea