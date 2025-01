Cand vor fi puse in functiune cele 12 semafoare noi in Sfantu Gheorghe?

Traficul din Sfantu Gheorghe se va schimba semnificativ in viitorul apropiat, odata cu punerea in functiune a celor 12 semafoare noi. Conform viceprimarului Toth-Birtan Csaba, lucrarile au fost amanate din cauza iernii, dar se estimeaza ca intregul sistem va fi functional in perioada mai-iunie. Momentan, cinci intersectii sunt echipate, iar centrul de comanda este aproape de finalizare.Sistemul inteligent de semaforizare, parte din Planul de Mobilitate Urbana Durabila, promite sa fluidizeze ... citește toată știrea