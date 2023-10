Transportul in comun din Sfantu Gheorghe va fi mai predictibil si civilizat, sustin autoritatile locale. Primele trei autobuze electrice au ajuns zilele trecute din Polonia. Urmeaza sa mai soseasca inca noua, pana la sfarsitul lunii noiembrie. In total, resedinta judetului Covasna va avea 24 de autobuze electrice, pentru ca vor fi cumparate si anul viitor 12.Primarul Antal Arpad a spus joi, intr-o conferinta de presa, ca vor mai dura inca aproximativ patru saptamani pana vor fi puse in ... citeste toata stirea