S-a dat start inscrierilor in concursul mult asteptat de catre elevii covasneni, dar si din alte judete. Foarte multi scolari si prescolari deja stiu ca acele capace de plastic de la PET-uri, sampoane, detergenti, pot salva vieti. Astfel, a devenit o obisnuinta, o rutina, de a le colecta de-a lungul unui an, ca apoi sa participe cu ele la concursul organizat de Asociatia L.A.B. Eletmento Kupakok (in traducere - Asociatia Capace Salvatoare) din judetul Covasna. Este a 9-a editie si a inceput ... citeste toata stirea