Caravana anti-cancer de col uterin ajunge in Zagon, Zabala si Covasna

Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta in perioada 11-12 august a.c. in judetul Covasna, in localitatile Zagon, Zabala si orasul Covasna. Femeile din grupul tinta, 24-64 de ani, pot beneficia astfel de testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV.Programul caravanei in perioada 11-12 august este urmatorul:Zagon - 11.08.2022 - incepand cu ora 10.00 (curtea cabinetului medicului de familie);Zabala - 11.08.2022 - incepand cu ora 16.00 (curtea cabinetului ... citeste toata stirea