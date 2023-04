Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezenta sambata, pe 29 aprilie, in judetul Covasna, in localitatile Lemnia, Mereni si Lutoasa. Femeile din grupul tinta 24-64 de ani sunt invitate sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuita Babes-Papanicolaou si HPV, program dedicat promovarii, prevenirii si depistarii precoce a cancerului de col uterin.Programul caravanei in data de 29 aprilie 2023 este urmatorul:- Lemnia - incepand cu ora ... citeste toata stirea