60 de utilizatori de card comunitar au fost selectionati prin tragere la sorti, pentru a beneficia de un voucher in valoare de 100 Ron. Lista cu numele castigatorilor va fi publicata in revista Erdovidek Hetilap.Voucherul poate fi utilizat pentru cumpararea produselor alimentare in magazinele Deak Hamor din Baraolt si Bradut, pana la sfarsitul lunii octombrie. La tragerea la sorti au fost prezenti: Bereczki Kinga din partea HKA, Deak Szabina reprezentanta partenerului Deak Hamor, Demeter ... citeste toata stirea