Care a fost subiectul anului 2022 in judetul Covasna?

Voteaza Superlativele OCV - CovasnaMedia 2022Pe parcursul anului, multe subiecte ne-au atras atentia si au fost asezate in paginile ziarului Observatorul de Covasna si pe site-ul CovasnaMedia.ro. Totusi, in cadrul campaniei Superlativele OCV - CovasnaMedia 2022, trebuie sa alegem, impreuna cu tine, draga cititor, subiectul anului 2022 in judetul Covasna. Votul este deschis pana in 31 decembrie.In lista finala a subiectelor nominalizate la aceasta categorie se afla, prezentate in ordine ... citeste toata stirea