Care este motivul pentru care fostul edil din Barcani a dat in judecata primaria

Fostul edil din Comuna Barcani, Gheorghe Marin a dat in judecata institutia pe care pana nu demult a condus-o chiar el. Acesta isi doreste astfel sa ii fie platit concediul de odihna neefectuat, in proportie de 90 la suta, a anuntat actualul primar, Nicolae Pastor."Dl. fost primar (Marin Gheorghe) cere plata concediului neefectuat in proportie de aproximativ 90%, pentru ultimii 4 ani. Mentionez faptul ca, conform prevederilor legale, a fost deja platita suma de aproximativ 150 mil. (lei ... citeste toata stirea