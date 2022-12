Care eveniment al anului merita un premiu?

Voteaza evenimentul preferat la Superlativele OCV - CovasnaMedia 2022Care eveniment din 2022 merita, in opinia ta, sa ia un premiu pentru ca a pus judetul Covasna pe harta prin amploarea si calitatea sa? Ai ocazia sa votezi in cadrul campaniei Superlativele OCV - CovasnaMedia 2022. Votul este deschis pana in 31 decembrie.In lista finala a nominalizatilor la aceasta categorie se afla, prezentati in ordine cronologica, urmatorii:Intorsura Fest, la a doua editie, cu artisti de renume(Stire: ... citeste toata stirea