Care sunt cele mai importante investitii derulate, in prezent, la Spitalul Judetean

Sunt aproape 20 de proiecte, cu diverse surse de finantare, derulate, in diferite stadii, in prezent la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Covasna din Sfantu Gheorghe. Cele mai importante sunt extinderea Unitatii de Primiri Urgente, a Policlinicii si construirea Centrului Stroke, respectiv a Pneumologiei. Este vorba de investitii in valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, a spus managerul unitatii medicale miercuri, intr-o conferinta de presa. Cat despre termene, va mai dura circa ... citeste toata stirea