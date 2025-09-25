Editeaza

Care sunt noile trasee si orare pentru transportul public din Intorsura Buzaului

Sursa: Covasnamedia.ro
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 07:00
11 citiri
La aproximativ o luna dupa inaugurarea transportului public local din Intorsura Buzaului, firma care opereaza cursele - Transport Energoterm Intorsura, a anuntat astazi noile trasee si orare. Modificarile au fost facute ca urmare a sugestiilor venite din partea cetatenilor.

"In urma activitatii desfasurate din data de 18 august si a sugestiilor dumneavoastra, publicam astazi noile trasee si orare pentru transportul public de persoane", se arata in postare.

Primarul orasului a facut public ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Sepsi OSK, a patra victorie consecutiva in Liga 2
Inceputul de meci a gasit echipa gazda atacand in valuri, dar fara sa creeze pericol la poarta ...
Sepsi-SIC a infiintat o sectie de triatlon; Deak Zsombor va reprezenta clubul
Clubul Sepsi-SIC din Sfantu Gheorghe a anuntat oficial infiintarea unei sectii de triatlon, care se ...
"Unde e cardul TEGA?": Aplicatia eco-insulelor de la Sfantu Gheorghe functioneaza doar pe anumite telefoane
Vi s-a intamplat in familie sa se certe cineva pentru ca nu gaseste cardul de acces la eco-insule? ...
ActualitateBusinessSportLife Show