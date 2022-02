Care sunt perspectivele pentru Zilele Sfantu Gheorghe, editia 2022

Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad spune ca autoritatile se pregatesc, in conditiile actuale, de Zilele orasului, editia 2022, avand in vedere trei scenarii."Noi in acest moment, la fel cum am procedat anul trecut, pentru ca acum doi ani am pornit cu organizare nestiind ca va veni COVID-ul peste noi si practic a ras totul, pregatim trei scenarii: scenariul optimist, ca totul va fi ok si nu vor fi restrictii, scenariul realist, ca vom putea organiza cate ceva, dar vor fi anumite ... citeste toata stirea