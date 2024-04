Care sunt scolile covasnene unde elevii sunt motivati cu excursii, mancare si tehnologie

Chiar daca este in scadere, abandonul scolar este inca o problema si in judetul Covasna, mai ales in comunitatile vulnerabile. Aici intervine (aproape) celebrul Program National de Reducere a Abandonului Scolar (PNRAS), care pompeaza in 27 de scoli covasnene, in total, peste 21 de milioane de lei. Adica mai bine de 4 milioane de euro, avand in vedere ca vorbim de fonduri europene. Se organizeaza excursii, se cumpara table interactive si alte dotari tehnice, se ofera mancare, se face pregatire ... citește toată știrea