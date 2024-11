Carusel de sarbatori in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe

Primaria Sfantu Gheorghe si Casa de Cultura "Konya Adam" aduc in premiera in Piata Centrala din oras un carusel care cu siguranta va face perioada de sarbatori mai frumoasa atat pentru copii, cat si pentru adulti.Caruselul de tip "Merry go round" a fost amplasat pe platoul din fata Prefecturii si Consiliului Judetean, si va functiona in perioada 1 decembrie 2024 - 4 ianuarie 2025. Acesta are aproape 9 metri diametru, o capacitate de 32 de persoane, si contine mai multe figurine: caluti care ... citește toată știrea