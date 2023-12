Autoritatile locale din orasul Intorsura Buzaului vor premia si in acest an casa cea mai frumos impodobita de sarbatori.Potrivit primarului Raul Urda, concursul a fost initiat in urma cu trei ani cu scopul de a determina localnicii sa-si decoreze locuintele si sa contribuie in acest fel la iluminarea si infrumusetarea orasului de sarbatori."Marti seara deschidem Targul de Craciun si aprindem luminile festive, iar cu acest prilej va avea loc si a doua editie a actiunii caritabile 'Tu mananci, ... citeste toata stirea