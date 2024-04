Casa distrusa de flacari, la Biboteni; o familie a ramas fara locuinta

O locuinta din Biborteni, sat care apartine de orasul Baraolt, s-a facut scrum. Casa a fost distrusa in noaptea de duminica spre luni, intr-un incendiu care a izbucnit, cel mai probabil, din cauza efectului termic provenit de la un scurtcircuit electric. In foc au fost cuprinse nu doar casa, ci si magazia si garajul, iar o masina a fost distrusa in totalitate."In cursul acestei nopti, in jurul orei 01:30, am fost solicitati sCZ intervenim in urma unui incendiu izbucnit la o casCZ de locuit in ... citește toată știrea