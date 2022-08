Casa noua pentru trei copii saraci din Valcele

Este a cincea locuinta construita la initiativa preotului Vasile Antonie TamasNu mai este deloc o noutate ca preotul din Valcele face zilnic minuni pentru cei din jur. In prezent, pe langa implicarea sa in actiuni caritabile constante, Vasile Antonie Tamas construieste a 5-a casuta, de la zero, pentru 3 copii sarmani, ce traiesc in conditii aproape inumane, in Hetea, care este, potrivit preotului, catunul cel mai sarac al tarii.Deocamdata, constructia se afla la etapa de acoperis."De ... citeste toata stirea