Casa stiintei, planetariu, muzeu, cinema - cele mai populare idei de transformare a Fabricii de Tigarete

Peste 1.300 de persoane au participat pana acum la sondajul de opinie lansat in urma cu doua saptamani de Primaria Sfantu Gheorghe privind modul in care ar putea fi pusa in valoare fosta Fabrica de Tigarete din municipiu, achizitionata anul trecut de autoritatile locale, printre cele mai populare idei numarandu-se infiintarea unei Case a stiintei, a unui planetariu, a unui muzeu sau cinema.Sondajul, integrat intr-un tur virtual de 360 de grade al fabricii, cu vedere aeriana, poate fi ... citeste toata stirea