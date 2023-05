In contextul unei anchete recente care a scos la iveala faptul ca mai multi legumicultori din tara ar fi pus in vanzare legume stropite cu substante toxice, care aveau o concentratie de pana la de opt ori mai mare decat limita admisa, am aflat cat de des se testeaza fructele si legumele din piata agroalimentara din Sfantu Gheorghe. Am intrebat autoritatile si daca s-au gasit pana acum probe care sa indice depasiri ale valorilor maxime admise.Administrarea pietei agroalimentare din Sfantu ... citeste toata stirea