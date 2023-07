Bugetul total estimat al festivalului Sepsi Tabako, eveniment care va fi organizat la fosta Fabrica de Esigarete in perioada 31 august - 2 septembrie a.c., este de peste 1,6 milioane de lei. Mai exact, acordul de parteneriat aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe in sedinta de joi, 27 iulie, arata un cost total de 1.620.242 de lei.Suma se imparte, potrivit proiectului de hotarare aprobat in sedinta amintita, astfel:"1. resurse alocate de Casa de Cultura *Konya Adam*:- ... citeste toata stirea