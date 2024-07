Cat va costa sa inchiriezi o bicicleta prin sistemul bike-sharing din Sfantu Gheorghe?

Sistemul bike-sharing "Sepsibike", prin intermediul caruia vor putea fi inchiriate 230 de biciclete si 12 triciclete, ar trebuie sa fie pus in functiune in cursul acestei luni, ptrivit informatiilor furnizate de autoritatile locale. Primaria Sfantu Gheorghe a delegat serviciul de administrare si exploatare a sistemului catre societatea Sepsi Rekreativ SA. Bicicletele vor putea fi utilizate in mod gratuit timp de 30 de minute, iar prima ora de inchieriere va costa 2 lei."Luna aceasta dorim sa ... citește toată știrea