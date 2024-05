Catalina Axente, la Jocurile Olimpice de la Paris 2024!

Luptatoarea Catalina Axente (de la Sepsi-SIC) a reusit spre finalul saptamanii trecute, pe 10 mai, calificarea la Jocurile Olimpice (JO) de la Paris din acest an. Ea s-a impus in semifinala turneului preolimpic mondial de la Istanbul in fata Anastasia Zimiankova.Inainte sa ajunga in semifinala, Axente a invins-o in optimile categoriei 76 kg pe lituanianca Kamile Gaucaite si in sferturi a trecut de frantuzoaica Pauline Denise Lecarpentier, scrie Agerpres.Catalina Axente are 28 de ani si este ... citește toată știrea