Cate acte nelegale au descoperit juristii prefecturii Covasna intre documentele autoritatilor locale

Din cele 17.912 de acte administrative emise de autoritatile judetului Covasna in anul 2023, 83 au fost gasite cu probleme din punct de vedere juridic. Dintre acestea, in instanta de contencios administrativ au ajuns doar cinci, iar restul au fost corectate in timpul legal, a informat, in cadrul unei conferinte de presa, prefectul Raduly Istvan. Printre actele nelegale descoperite se numara si o dispozitie emisa de primarul unei comune, care a acordat cadouri in bani angajatilor, fara a avea o ... citește toată știrea