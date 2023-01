Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe, pregatita de Boboteaza

Preotii de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe au pregatit 1.800 de sticle cu agheasma care vor fi impartite enoriasilor vineri, de Boboteaza. Preotul Teodor-Florian Mocanu ne-a declarat ca va fi sfintita si apa din butoaie, dupa Sfanta Liturghie, astfel ca in total credinciosii vor avea la dispozitie peste 1.000 de litri de apa sfanta, cantitate care va fi de ajuns, dupa cum arata experienta anilor trecuti.Ca in fiecare an, la Catedrala Ortodoxa din centrul orasului Sfantu Gheorghe, ... citeste toata stirea