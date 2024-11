Cati bani aduc parcarile publice in Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc

In municipiile Targu Secuiesc si Sfantu Gheorghe, parcarile publice reprezinta o sursa constanta de venituri. In urma unor cereri de informatii, in baza Legii 544/2001, am aflat cati bani au adus aceste locuri de parcare in 2023 si in 2024, pana in luna octombrie. Astfel, prin plata sistemelor automate si SMS ale parcarilor, in perioada mentionata, Sfantu Gheorghe a primit peste 1,6 milioane de lei, iar Targu Secuiesc peste 500.000 de lei.In 2023, municipiul Sfantu Gheorghe a castigat 558.682, ... citește toată știrea