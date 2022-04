Cati bani va cere Intorsura Buzaului de la PNRR pentru reabilitarea blocurilor

Intorsura Buzaului va depune cerere pentru obtinerea finantarii PNRR pentru reabilitarea si modernizarea a 10 blocuri din oras (18 scari in total). Costurile totale estimate se ridica la 6 milioane de euro. Autoritatile spun ca cel mai probabil nu se vor obtine bani pentru toate blocurile inscrise, avand in vedere ca intreg bugetul alocat judetului Covasna este de 11 milioane de euro. Chiar si in aceste conditii, demersul este unul istoric, prin faptul ca, pentru prima data in peste 30 de ani, ... citeste toata stirea