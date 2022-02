Cati pacienti COVID-19 erau internati miercuri la SJU Covasna

Cel mai recent raport al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Covasna arata faptul ca in grija medicilor de aici erau la data de 23 februarie 56 de pacienti COVID-19. Dintre acestia, cinci sunt in stare grava la Terapie Intensiva."Astazi, la ora de referinta 13:00, in spital nu sunt internati pacienti suspect de infectia cu virusul SARS-CoV-2. In schimb, sunt internati 56 pacienti la care s-a identificat prezenta virusului in organism.Pe sectia de Infectioase Covid sunt tratati 48 pacienti, ... citeste toata stirea