Cati pacienti COVID mai erau miercuri internati la SJU Covasna

Cel mai recent bilant transmis de Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe, de miercuri, 16 martie, privitor la cazurile de COVID-19 tratate aici arata ca 17 pacienti infectati cu SARS-COV-2 au in continuare nevoie de atentia medicilor. Din fericire, niciunul nu se afla la Terapie Intensiva. Tot o veste buna este ca numarul cazurilor este in continuare in scadere."Astazi, la ora 13:00, in spital se afla internat un pacient suspect de infectia cu virusul SARS-CoV-2 si 17 pacienti ... citeste toata stirea