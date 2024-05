Cati soferi au fost prinsi beti la volan in perioada minivacantei, pe raza judetului Covasna?

Politistii covasneni au efectuat, intre 1 si 6 aprilie, 501 teste pentru identificarea cazurilor de conducere sub influenta alcoolului. Sub 4% dintre acestea, adica 17, au iesit pozitive. S-au facut si 6 teste antidrog in aceeasi perioada.Datele IPJ Covasna arata ca au fost in total 17 teste pozitive pentru alcool, insa s-au constatat doar 4 infractiuni de conducere sub influenta alcoolului. In celelalte 13 cazuri, soferii au avut o alcoolemie sub 0,4 mg/l, iar asta inseamna ca nu li s-a ... citește toată știrea